Kahramanmaraş'ta şiddetli yağışlar nedeniyle çöken yol ile istinat duvarı arasında kalan bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan yağışlar sonrası bölgede devam eden inşaat çalışmalarının bulunduğu istinat duvarı yanındaki yol çöktü. O sırada yoldan geçen 16 yaşındaki M.H. toprak ve istinat duvarı arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu M.H.'yi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.