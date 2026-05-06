Karacabey Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 02-08 Mayıs Trafik Haftası kapsamında ilçede kapsamlı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yürüttü.

Hafta boyunca ilçedeki anaokulları da dahil olmak üzere geleceğin sürücü adayları olan minik öğrencilere temel trafik kuralları eğitimi verildi. Ekipler, çocuklara trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı ve güvenli yolculuk gibi konularda uygulamalı eğitimler düzenledi.

Öte yandan, ilçenin farklı noktalarında yapılan trafik uygulamalarında otomobil ve motosiklet sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. Özellikle araçlarda emniyet kemeri kullanımının hayati önemi vurgulanırken, motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipmanların trafik kazalarında yaralanmaları hangi ölçüde azalttığı anlatıldı. Yetkililer, kemer ve kask kullanımının kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.