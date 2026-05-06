Merkezefendi Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdrellez ile Anneler Günü'nün anlamını bir araya getiren özel bir etkinlik düzenledi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi 1200 Evler ve Karaman Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nden kadınların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ornaz Vadisi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Doğayla iç içe bir ortamda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar baharın coşkusunu birlikte yaşarken, Hıdrellez geleneği doğrultusunda dilekler tutuldu. Anneler Günü'nün sıcak atmosferiyle bütünleşen programda, dayanışma ve birlik duygusu ön plana çıktı. Etkinliğe katılan kursiyer annelerin anneler gününü kutlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hep birlikte Ornaz Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte eğlendi.

'Baharın bereketini ve Anneler Günü'nün sıcaklığını birlikte yaşadık'

Etkinlikte, kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmaların önemine vurgu yapan Başkan Doğan, 'Hıdrellez'in bereketini ve baharın coşkusunu, Anneler Günü'nün sıcaklığıyla bir araya getirdik. Bu tür buluşmaların artarak devam edecek. Baharın getirdiği yenilenme ve umut duygusunun paylaştığımız etkinlikte, keyifli bir gün geçirdik' dedi.