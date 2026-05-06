Batman'da Sason Kaymakamlığı koordinesinde Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği trafik büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçe genelinde trafik bilincinin artırılması hedefleniyor. 'Bir Kural Bir Ömür' mottosuyla vatandaşlara afiş ve broşür dağıtıldı. Trafik Denetleme Büro Amirliği ile jandarma trafik ekiplerinin ortak yürüttüğü faaliyetlerde özellikle emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması ve aşırı hızın oluşturduğu riskler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla vatandaşların trafik kurallarına uyum konusunda daha duyarlı hale gelmesinin amaçlandığını belirtti.

Sason Kaymakamı Furkan Başar ise etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyden önce gelir. Trafik kurallarına uyum bir tercih değil, zorunluluktur. Trafik bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.