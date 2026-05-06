İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Para-Okçuluk Şampiyonasında Denizlili Milli Sporcu Abdullah Yorulmaz, hem Erkek Çiftler hem de Karışık Takım kategorilerinde Avrupa İkincisi olarak ülkemize iki gümüş madalya kazandırdı.

İtalya'nın ev sahipliğinde 28 Nisan-03 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Para-Okçuluk Şampiyonası, ay-yıldızlı sporcuların gövde gösterisine sahne oldu. Şampiyonada ülkemizi temsil eden Denizlili Milli Okçu Abdullah Yorulmaz, sergilediği üstün performansla iki farklı kategoride kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Milli Sporcu Yorulmaz, 'Makaralı Yay Erkek Çiftler Takım' kategorisinde Kenan Babaoğlu ile kurduğu başarılı ortaklıkla finale kadar yükselerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Yorulmaz, başarısını 'Makaralı Yay Karışık Takım' kategorisinde de sürdürerek, takım arkadaşı Öznur Cüre Girdi ile birlikte Avrupa İkinciliği unvanını elde etti.

Avrupa Şampiyonasından çifte madalya ile dönen Abdullah Yorulmaz'ın başarısını Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan kutladı. Azmiyle örnek olan Yorulmaz'ın elde ettiği başarının gurur verici olduğunu kaydeden Erdoğan, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.