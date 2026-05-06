Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öncülüğünde 'Gençliğin Üretim Çağı' temasıyla düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26), ikinci gününde de yoğun katılımla devam ediyor.

YYÜ ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26) ikinci gününde devam ediyor. Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Gençliğin Üretim Çağı' temasıyla Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında organize edilen fuara katılanlar, 140 aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ederek iş ve staj imkanları konusunda bilgi sahibi oluyor.

Fuar alanını Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile birlikte geçen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 'DAKAF'26 çok güzel bir şekilde yoğun bir katılımla devam ediyor. Van İl Emniyet Müdürlüğümüz hakikaten çok güzel bir stant açtı. Gençlerimize, öğrencilerimize emniyet teşkilatımızı, polis akademimizi tanıtıyorlar. Hakikaten polis dalgıçlığından sibere kadar farklı alanlardan, kendi alt gruplarından uzman, deneyimli çalışanlarını burada öğrencilerimizle bir araya getirdiler. Bir tecrübe paylaşımı oluyor. Yine Van Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Hava Grup Komutanlığımız, Van Sahil Güvenlik Komutanlığımız da çok güzel stantlar açtılar. Hakikaten hem teçhizat, alet edevat olarak çok geniş bir katılım, hem de çok sayıda alanında deneyimli uzmanlarla standımıza renk kattılar. Ben başta İl Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Komutanımıza ve Sahil Güvenlik Komutanımıza da teşekkür ediyorum. Fuarımıza hakikaten çok büyük bir değer kattılar. Tüm emniyet teşkilatımıza müdürümüzün şahsında teşekkür ederim' dedi.

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise fuarı düzenleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne ve Rektör Hamdullah Şevli'ye teşekkür ederek, 'Güzel bir organizasyon. Biz de polis teşkilatı olarak 186 yıllık birikimimizi ve ne iş yaptığımızı değerli öğrencilerimize anlatmak için burada stant kurduk. Tabii ki işimiz; içinde psikoloğun, avukatın, dalgıcın, pilotun, Yunus polisinin, Özel Harekat polisinin olduğu komple bir meslek grubu. Gençlere bunu tanıtmak için burada stant kurduk' diye konuştu.