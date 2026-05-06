Türkiye'nin yerli ve milli markalarından Köfteci Yusuf'un bir şubesinde yaşanan olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Köfteci Yusuf'ta yaşlı bir kadının çoraplarını giymesine yardım eden restoran çalışanının görüntüleri takdir topladı.

300'ü aşkın şubesi, ekonomik, hızlı ve kaliteli hizmetiyle ön plana çıkan Köfteci Yusuf'ta görev yapan bir çalışanın, yaşlı bir kadının çoraplarını giydirmesine yardımcı olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı, işletmelerin vatandaşlara yaklaşımını değerlendiren paylaşımlarda bulundu. Özellikle Köfteci Yusuf çalışanının davranışı sosyal medyada takdirle karşılandı. Köfteci Yusuf yönetimi de takdir toplayan davranışından dolayı bu çalışanını ödüllendirdi.