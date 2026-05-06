A101, perakendenin geleceğini birlikte inşa edeceği girişimcileri arıyor. Bu yıl ikinci kez kapılarını açan 'Girişim 101' programı, teknolojik çözümlerini Türkiye'nin en büyük perakende ekosisteminde ölçeklendirmek isteyen girişimcileri bekliyor.

Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden olan A101, perakende dünyasında iz bırakacak startup'ları 'Girişim 101' programı kapsamında bir araya getiriyor. Bu yıl ikinci kez kapılarını açan program, sadece bir yarışma değil; teknoloji odaklı girişimlerin çözümlerini gerçek perakende sahasında test edebilecekleri, geliştirebilecekleri ve milyonlara ulaştırabilecekleri bir iş birliği platformu olarak konumlanıyor.

Başvurular 14 Mayıs tarihine kadar devam ediyor

Yapılan açıklamaya göre, startup ekosisteminde fark oluşturmak ve perakendenin geleceğini tasarlamak isteyen girişimciler, başvurularını https://egirisim.com/girisim-101-programi/ üzerinden gerçekleştirebilecek. Değerlendirme Kurulu; projeleri yenilikçilik, uygulanabilirlik ve iş birliği potansiyeli kriterlerine göre inceleyerek, başarılı girişimleri nakdi ödüllerin yanı sıra şirketin operasyonlarında pilot uygulama şansıyla destekleyecek.

Girişimlerle birlikte perakendenin geleceğini şekillendiriyor

'Girişim 101' programıyla girişimcilik ekosistemindeki yenilikçi fikirleri Türkiye'nin 81 iline yayılan operasyonel yapısıyla buluşturmayı hedefleyen şirket; program kapsamında girişimcilerin geliştirdiği çözümlerin gerçek iş ortamında deneyimlenmesi, birlikte geliştirilmesi ve ölçeklenmesini amaçlıyor. Programın, girişimcilik ekosistemi ile perakende dünyası arasında sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.