Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Şırnak için kritik öneme sahip yatırımlara destek başvuruları sürüyor. Programla birlikte, üretimden ihracata uzanan geniş bir yelpazede bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DİKA Şırnak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Berk Oğuz, yaptığı açıklamada, Şırnak'ın sahip olduğu potansiyelin doğru yatırımlarla bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline gelebileceğini vurguladı. Şırnak'ta 1 milyon 283 binin üzerinde küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu hatırlatan Oğuz, ilin Türkiye genelinde 10'uncu sırada yer aldığını belirtti. Büyük ölçüde meracılığa dayalı üretimin, entegre et ve süt işleme tesisleriyle katma değere dönüştürülmesinin hedeflendiğini ifade eden Oğuz, bu kapsamda peynir, yoğurt, ayran gibi süt ürünleri ile et ürünleri yatırımlarının desteklendiğini kaydetti.

Şırnak'ın stratejik konumuna dikkat çeken Oğuz, Habur Sınır Kapısı üzerinden 2025 yılında 1 milyon 394 binin üzerinde ağır vasıta geçişi gerçekleştiğini belirtti. Bu yoğunluğun, tır ve kamyonlara yönelik yedek parça üretimi için büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Oğuz, hava filtresi, balata, akü, dorse, şase, karoser ve elektronik donanım üretimine yönelik yatırımların destek kapsamında olduğunu açıkladı.

Mobilya sektörünün Şırnak ihracatında ikinci sırada yer aldığına değinen Oğuz, ilin 92,7 milyon dolarlık mobilya ihracatına ulaştığını söyledi. Irak başta olmak üzere dış pazarlara yakınlığın önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Oğuz, ölçekli mobilya üretim tesislerinin kurulmasıyla ihracat hacminin daha da artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Silopi'de üretilen yer fıstığının büyük bölümünün işlenmeden il dışına gönderildiğine dikkat çeken Oğuz, yerinde kurulacak işleme tesisleriyle ürünün katma değerinin artırılacağını vurguladı. Yer fıstığından ezme, süt, protein ve biyoplastik ürünlere kadar geniş bir üretim yelpazesinin destekleneceğini belirtti.

Program kapsamında yatırımcılara cazip destekler sunuluyor. Buna göre; 301 milyon TL'ye kadar nakdi destek veya faiz/kar payı desteği, kurumlar vergisinde yüzde 50 yatırıma katkı oranı, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti, 12 yıla kadar (OSB'de 14 yıl) sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl sigorta primi işçi hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi gibi birçok teşvik sağlanıyor.

Koordinatör Oğuz, yatırımcıları programa başvurmaya davet ederek, 'Şırnak, sahip olduğu coğrafi konum, üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Bu desteklerle birlikte ilimizin ekonomik potansiyelini daha üst seviyelere taşıyacağız' dedi.