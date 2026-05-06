Sakarya'nın Arifiye ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yakalanan şüphelilerden birinin, aynı suçtan kesinleşmiş 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.T. (34) ve M.U. (32) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin üst aramaları ile belirlenen 3 ayrı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 100 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan boş aseton maddesi, 7 parça halinde toplam 25,65 gram sentetik cannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Operasyon sırasında kimlik sorgusu yapılan şüphelilerden S.T.'nin, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan iki farklı dosyası olduğu ve 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. ve M.U., çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.