Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ı ziyaret etti.

Ziyarette üniversiteler ile medya kuruluşları arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile bir araya gelerek medya sektöründeki güncel gelişmeler ve iletişim alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, üniversiteler ile basın kuruluşları arasındaki iş birliğinin akademik bilginin topluma aktarılmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Rektör Kırışık, Basın İlan Kurumu'nun medya alanındaki düzenleyici ve destekleyici rolüne dikkat çekerek, ortak çalışmaların kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.