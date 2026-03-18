Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), Ramazan Bayramı'nda güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Bayram boyunca 5 ildeki saha ve ana kontrol merkezi ekiplerinin 7/24 görev başında olacağı açıklandı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Ramazan Bayramı boyunca görev başında olacak. Yapılan açıklamaya göre, bu dönemde enerji hatlarında dış etkenlere bağlı yaşanabilecek muhtemel arızalara karşı beş ilde toplam 275 kişilik, 130 ekip hazır bulunacak. Böyle bir durumda öncelikle SCADA sistemi üzerinden uzaktan müdahale yöntemi kullanılacak. Yerinde müdahale gerektiğinde ise saha ekipleri en kısa sürede ilgili noktaya ulaşarak enerji akışını yeniden tesis edecek.

Farklı kanallardan 7/24 iletişim

Tüketiciler, Ramazan Bayramı boyunca 7 gün 24 saat hizmet veren 186 numaralı Çözüm Merkezi, aynı numaralı mobil uygulama, 0222 186 00 00 numaralı WhatsApp hattı, internet sitesi ve e-posta üzerinden OEDAŞ ile iletişime geçebilir. 186 Çözüm Merkezi'ni arayıp bilgi güncellemesi yapan tüketiciler ise SMS bildirimi alabilir.

Öte yandan, OEDAŞ'ın hizmet bölgesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram boyunca planlı kesinti yapılmayacak.