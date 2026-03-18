Almanya'nın başkentindeki Berlin Brandenburg Havalimanı'nda bir günlük uyarı grevi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 2 bin personelin ücret artış talebinde uzlaşmaya varılamaması üzerine yürütülen müzakerelerde uzlaşmaya varılamaması sonrası Birleşmiş Hizmet Sendikası'nın (Ver.di) çağrısıyla yapılan iş bırakma eylemi, yerel saatle 06.00'da başladı. Grev nedeniyle havalimanında bugün gerçekleştirilmesi planlanan 445 uçuş iptal olurken, 57 bin yolcu etkilendi. Grev bu gece yarısı sona erecek.

İşveren ile sendika arasında ücret anlaşmazlığı

Bir günlük uyarı grevinin gerçekleştiği Berlin Brandenburg Havalimanı'nda çalışan yaklaşık 2 bin işçiyi temsil eden Ver.di ile işveren arasında devam eden müzakerelerde ücret anlaşmazlığı yaşanıyor. Berlin Brandenburg Havalimanı yönetiminin yüzde 1 oranındaki ücret artış önerisini ciddiyetsiz bir provokasyon olarak nitelendiren Ver.di sendikası, çalışanlar için yüzde 6 veya aylık en az 250 euro zam talep ediyor. Ver.di ayrıca sendika üyeleri için ek bir izin günü verilmesini istiyor.

İşveren ile sendika arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir sonraki turu 25 Mart'ta yapılacak.