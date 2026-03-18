Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin gelenekselleşen '1001 Hatim Duası', bu yıl Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlendi. Bilecik'in tarihi sembollerinden Orhan Gazi Camii'nde gerçekleştirilen program yoğun katılımla yapıldı. '1001 Hatim Bilecik' programı kapsamında gerçekleştirilen duayı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş yaptı. Programa üniversite personeli, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manevi atmosferde geçen programda, okunan hatimlerin, yüz binlerce Yâsin-i Şerif'in, Salavat-ı Şeriflerin ve kısa surelerin duası edildi. Programın ardından yatsı ve teravih namazları kılındı.