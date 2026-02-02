Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Yeşil Dönüşüm Ofisi'nin Danışma Kurulu Toplantısında, SECAP 2023-2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu ele alınarak kentin iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltım çalışmalarında gelinen nokta değerlendirildi, yeni yol haritaları belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen 'Mersin Yeşil Dönüşüm Ofisi', kentin iklim dostu dönüşümü için çalışmalarına devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıp, 'Yeşil Dönüşüm Ofisi' Danışma Kurulu toplantısında görüş ve değerlendirmelere açılan 'Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) 2023-2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu', akademisyen ve uzmanlar eşliğinde incelenerek kentin geleceğine dair kararlar alındı. Kentin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda esas alınan katılımcı yönetim anlayışıyla, kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşları, gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Mersin'in iklim değişikliğine uyum ve azaltım mücadelesi masaya yatırıldı

Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ yetkililerinin yanı sıra, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek odaları, Mersin Kent Konseyi, Tarsus Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ile kamu ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı. SECAP İzleme ve Değerlendirme Raporunun karşılıklı fikir alışverişi ile masaya yatırıldığı toplantıda, kentte gerçekleştirilen iklim faaliyetleri değerlendirildi. Kentin iklim değişikliğine dair çalışmalarında kaydettiği kademeler, durum analizleriyle desteklenerek katılımcılar eşliğinde incelendi. Mersin'in iklim stratejisi çerçevesinde kurumsal veri tabanından derlenen 700'ün üzerindeki haber kaydında, tarım ve su yönetiminin uyumu, enerji ve ulaşım kaynaklı emisyon azaltımı odaklı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda tarımsal hizmetler, ulaşım ve bilinçlendirme faaliyetlerinin, güçlü bir ilerleme kaydettiği ortaya konuldu.

Çevre dostu uygulamaları teşvik eden 'Yeşil Etiket' uygulaması tanıtıldı

Toplantıda, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek amacıyla geliştirilen 'Yeşil Etiket' uygulaması tanıtılarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki proje ve yatırımlarda kriterlerin belirlenmesi yolunda önemli kararlar alındı. Yeşil Dönüşüm Ofisi Danışma Kurulu tarafından belirlenecek kriterler ile projelerin sınıflandırılmasıyla, kentin iklim bilincinin yükseltileceği görüşü ön plana çıktı. Aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hazırlık sürecinde sanayicilerin rolü konuşularak, kamu-sanayi iş birliğinin somut projelerle güçlendirilmesine karar verildi.

'İklim dostu ve yeşil bir Mersin için çalışıyoruz'

Yeşil Dönüşüm Ofisinin, Türkiye'de belediyeler düzleminde bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdür Vekili Sinan Can, yeşil dönüşüme adaptasyon sağlamanın ofisin esas hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Yeşil Dönüşüm Ofisi Danışma Kurulunun, geniş katılımlı toplantısıyla çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Dr. Can, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri danışma kurulumuz ile istişare ederek, süreç içerisindeki katkılarını alıyoruz. Bu açıdan danışma kurulumuz, karar verme süreçlerimizde ciddi önem arz etmektedir. Bugün Danışma Kurulu toplantımızda Mersin Sürdürülebilir Eylem ve İklim planının izleme değerlendirme raporunu ele aldık. Akademisyenler, meslek odaları ve sivil toplumun, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği konularındaki fikirlerini alıyoruz' dedi. İklim dostu yeşil bir Mersin için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Can, 'Mersin Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinde, iklim değişikliğine uyum konusundaki bütün proje ve faaliyet raporlarına yeşil etiket vurgusu yaparak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz' diye konuştu.