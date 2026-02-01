Mersin Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde düzenlediği bilimden sanata, spordan doğaya uzanan çok sayıda etkinlikle öğrencilerin tatilini dolu dolu geçirmesini sağladı. Büyükşehir Belediyesinin farklı birimleri tarafından 2 haftalık ara tatil boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil imkanı sundu.

Eğitime verdiği destekleri tatil döneminde de sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi; Mercan Kış Okulu, Trafik Park etkinlikleri, bilgi yarışmaları, tiyatro şenliği ve Tarsus Doğa Parkı ziyaretleriyle binlerce çocuğa karne hediyesi verdi. Öğrenciler, etkinlikler sayesinde eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

Mercan Kış Okulunda 'Keşfet, öğren ve üret'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yarıyıl tatiline özel ücretsiz 'Kış Okulu' programını hayata geçirdi. 'Keşfet, öğren ve üret' sloganıyla düzenlenen program kapsamında çocuklar; deniz canlıları, iklim ve çevre, astronomi, fen bilimleri ve 3D modelleme alanlarında atölye çalışmalarına katıldı. Yoğun ilgi gören etkinliklerde çocuklar hem bilim ve teknolojiyle tanıştı hem de çevre bilinci kazandı.

Minikler trafik kurallarını uygulamalı öğrendi

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Park, yarıyıl tatilinde çocukların en çok ziyaret ettiği alanlardan biri oldu. 5- 12 yaş arası çocukların akülü araçlarla sürüş deneyimi yaşadığı parkta, minikler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenirken eğlenceli vakit geçirdi. Aileler ise ücretsiz sunulan eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Seçer, bilgi yarışmasında öğrencilerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'MBB Eğitim ve Öğretimi Destekleme LGS Kurs Merkezleri Bilgi Yarışması', yarıyıl tatilinin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı yarışmada, il genelindeki 21 kurs merkezinden LGS'ye hazırlanan 66 öğrenci yarıştı.

Başkan Seçer konuşmasında, 'Türkiye'nin ve dünyanın geleceği sizsiniz. Bizim yarınlara dair tüm beklentilerimiz sizin üzerinizden' diyerek gençlere olan güvenini dile getirdi.

Çocuklar tiyatro şenliği ile sanata doydu

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği', Kongre ve Sergi Sarayında minik izleyicilerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği 'İki Bavul Dolusu', 'Bisküvi Adam', 'Gökkuşağı'nın Altında' ve 'Dünya'nın Eski Zamanlarında' adlı oyunlar, 5 gün boyunca ücretsiz olarak sahnelendi.

Yarıyıl tatilinde binlerce öğrencinin ziyaret ettiği adreslerden biri de Tarsus Doğa Parkı oldu. Soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gören parkta çocuklar hayvanları yakından gözlemlerken, aileler doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi.

Tarsus Doğa Parkı, çocukların doğa ve hayvan sevgisini pekiştirdiği önemli alanlardan biri olarak öne çıktı.