Mersin İşitme Engelliler Eğitimine Destek Derneği Başkanı ve Şefkat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Muhammed Emin Arslan, artan maliyetlere rağmen uzun süredir güncellenmeyen ücretlerin özel eğitim kurumlarını sürdürülemez noktaya getirdiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Özel eğitim merkezlerine öğrenci başına ödenen ücretlerin yıllar içinde ciddi şekilde eridiğine dikkat çeken Arslan, “Geçmişte bir öğrenci için ödenen destek bedeli asgari ücretle eş değerdi. Bugün ise bu rakam asgari ücretin dörtte biri seviyesine kadar gerilemiş durumda. Bu tablo, sektörün geleceğini tehdit eden en büyük sorunlardan biridir” dedi.

Türkiye genelinde özel eğitimin güçlü bir yapı ile hizmet verdiğini vurgulayan Arslan, “Bugün 81 ilde, 3 bin 380 eğitim kurumu, 60 bin nitelikli uzman personel ile 609 bin özel gereksinimli bireye, dünyaya örnek gösterilebilecek bir modelle eğitim hizmeti sunuyoruz. Ancak mevcut ekonomik koşullar altında bu yapının korunması her geçen gün daha da zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

Seans Sayıları Yetersiz

Engelli bireylerin destek eğitim seanslarının artırılması gerektiğini belirten Arslan, mevcut uygulamanın ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Hâlihazırda uygulanan 8 saat bireysel, 4 saat grup eğitiminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, özellikle 0–12 yaş aralığındaki çocuklar için seans sayılarının artırılmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Eğitimcilerin Ücretleri İyileştirilmeli

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve personelin özverili çalışmalarına rağmen ciddi ücret adaletsizlikleriyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Arslan, “Eğitimcilerimizin etkinliğinin artırılması için kurum içi ücret farkları giderilmeli, kamuda ve diğer kurumlarda çalışan meslektaşlarıyla aralarındaki maaş uçurumu kapatılmalıdır. Devlet desteğiyle verdiğimiz rehabilitasyon ve destek eğitim hizmetlerinin daha etkili hale gelmesi, ancak çalışanlarımızın hak ettiği ücreti almasıyla mümkündür” diye konuştu.

Arslan, yapılacak kapsamlı bir ücret ve seans düzenlemesinin hem özel eğitim kurumlarının sürdürülebilirliğini sağlayacağını hem de engelli bireylerin eğitim hakkının korunmasına önemli katkı sunacağını sözlerine ekledi.