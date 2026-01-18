Mersin'in Erdemli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Çocuğun aracı babasından habersiz aldığı öğrenildi.

Kaza, bugün ilçeye bağlı Fakılı Mahallesi Karaburun mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesinden habersiz babasına ait 33 BDS 353 plakalı otomobili alan A.O.Y. (14) yola çıktı. Bir süre araçla gezen çocuk, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkıp yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılıp ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun Fakılı Mahallesi Muhtarı Suat Yanar'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.