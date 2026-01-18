Mersin'in Erdemli ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının art arda kıyıya vurması endişeye neden oldu. Limonlu sahili ve ilçe limanı çevresinde son 2 gün içinde 2 caretta carettanın telef halde bulunması, bölgedeki vatandaşları ve çevrecileri üzdü.

Alınan bilgiye göre ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Limonlu sahiline yaklaşık 40 kilogram ağırlığında caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası vurdu. Sahildeki telef olan caretta carettayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Dün de ilçe limanı çevresinde aynı cins bir deniz kaplumbağası kıyıya telef olmuş halde vurmuştu.

Kaplumbağayı sahilde gören Ahmet Şahin, 'Sahilde gezerken deniz kenarına indiğimde kaplumbağanın dalgalarla kıyıya vurduğunu gördüm. Ölmüş vaziyetteydi, yetkililere haber verdik. Gelip alacaklar' dedi.

Nurcan Güler Kökrek ise 'Tatil amacıyla geldiğimiz bu güzel kıyıda nesli tükenmekte olan bir canlının bu şekilde hayatını kaybetmiş olmasına tanıklık ettiğim için gerçekten üzgünüm. Yakın zamanda Silifke'de de kaplumbağa hayatını bu şekilde kaybetmiş. İnşallah insanların ekosisteme verdiği zarardan dolayı değildir, doğal ölümlerdir bunlar. Ama her haliyle çok üzücü' diye konuştu.