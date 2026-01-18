Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde araçla mahsur kalan 2 kişi belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Torosların eteğindeki 1850 rakımlarda olan Evdilek Yaylası'nda kar ve buzlanma nedeniyle araçla 2 kişi mahsur kaldı. Kendi imkanları ile araçlarını çıkaramayan vatandaşlar, Erdemli Belediyesi'nden yardım istedi. Zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava şartlarının bulunduğu bölgeye Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Karla kaplı yolu açmak ve güvenli ulaşımı sağlamak için yoğun çaba harcayan ekipler mahsur kalanlara ulaştı. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda vatandaşlar bulundukları yerden güvenli şekilde kurtarıldı.

Gündüz araçlarıyla yaylaya geldiklerini gece dönüşte ise kar sürgünü ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldıklarını belirten vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.