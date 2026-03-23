Mersin Valiliği himayelerinde , Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Mersin Olgunlaşma Enstitüsü işbirliği ile hayata geçirilen “Kutsal Emanetlere Saygı Projesi”, sanat ile maneviyatı buluşturan güçlü anlatımıyla Mersin’de iz bıraktı. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan sergi; Kültür Merkezi’nde, Mersin Forum AVM’de ve Muğdat Camii’nde yoğun ilgi görerek çok sayıda ziyaretçiye ulaştı. Sergide, İslam medeniyetinin mukaddes emanetleri; Osmanlı’nın Hırka-i Saadet geleneği ve Destimâl-i Şerif kültürüyle yeniden yorumlanırken, Topkapı Sarayı’nda asırlardır muhafaza edilen kutsal emanetlerden ilham alan eserler sanatseverlere sunuldu. Geleneksel el sanatlarının incelikli teknikleriyle hazırlanan çalışmalar, ziyaretçilere hem estetik hem de derin bir manevi deneyim yaşattı. Öte yandan, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve üzerine yemin edilen nimetlere yönelik hazırlanan çalışmalar ile mevlid örtüsü geleneğinden ilhamla üretilen eserler, özellikle Çamlıyayla’ya özgü iğne oyası teknikleriyle yorumlanarak serginin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Program kapsamında gerçekleştirilen Destimâl-i Şerif dağıtımı, ziyaretçiler için unutulmaz bir hatıraya dönüşürken, serginin manevi atmosferini daha da güçlendirdi. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan sergi, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçerek; kutsal değerlere duyulan saygıyı, kültürel mirası ve estetik anlayışı aynı potada buluşturan güçlü bir kültürel ifade olarak öne çıktı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin değer temelli yaklaşımıyla örtüşen bu anlamlı çalışma, Mersin’in kültür ve sanat hayatında dikkat çeken bir iz bıraktı.