Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesi, üyeleri ve ailelerini bir araya getirecek “2. Geleneksel Bahar Şenliği” için hazırlıklarını tamamladı. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılara doğayla iç içe keyifli ve verimli bir gün sunulması hedefleniyor.

Şenlik kapsamında gün boyunca çeşitli sosyal etkinlikler, dinlenme alanları ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği aktivitelerin yer alması planlanıyor. Özellikle çocuklara yönelik etkinliklerin de düşünüldüğü programda, her yaştan katılımcının hoşça vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesi yetkilileri, bu tür organizasyonların sadece sosyal bir buluşma olmadığını, aynı zamanda teşkilat üyeleri arasındaki iletişimi güçlendiren ve dayanışma ruhunu pekiştiren önemli etkinlikler olduğunu vurguladı. Yetkililer, tüm üyeleri ve ailelerini bu anlamlı organizasyona katılmaya davet etti.

Doğal güzellikleriyle bilinen Erdemli Çamlığı’nda gerçekleştirilecek olan etkinlik, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.00’de başlayacak.