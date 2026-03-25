Mersin Üniversitesi, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı’nı coşkulu etkinliklerle kutladı. Rektörlük, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) ve Yörük Kültürü Uygulama Araştırma Merkezi (YÖRMER) iş birliğinde düzenlenen program, hem kültürel hem sanatsal yönüyle büyük beğeni topladı.

“Yörüklerin İzinde” Sergisiyle Başladı

Kutlamalar, fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş’ün eserlerinden oluşan “Yörüklerin İzinde” fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Rektörlük fuaye alanında gerçekleştirilen açılışa üniversite yönetimi ve davetliler katıldı. Sergi, 27 Mart’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

“Nevruz; Dostluk ve Barışın Simgesi”

Programın açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. İmran Gündüz Alptürker, Nevruz’un köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak bu özel günün dostluk, barış ve yenilenmenin sembolü olduğunu ifade etti. Nevruz’un UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmasının önemine dikkat çekti.

Kültürler Kampüste Buluştu

Etkinliklerde uluslararası öğrenciler sahne performanslarıyla dikkat çekti. Şiirler, halk dansları ve türkülerle renklenen programda, büyük ozan Âşık Veysel’in eserleri de seslendirildi.

Geleneksel Ritüeller Yaşatıldı

Programın en dikkat çeken bölümü ise Nevruz ritüelleri oldu. Örs üzerinde demir dövülmesi, yumurta tokuşturma ve Nevruz ateşinden atlama gibi gelenekler büyük ilgi gördü. Bu ritüeller, yeniden doğuş ve arınmanın sembolü olarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde sona erdi.