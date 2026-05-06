Çanakkale'de Tarımsal Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu Toplantısı çerçevesinde 3 yıllık bitkisel üretim planlaması gerçekleştirildi .

'Tarımsal Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu Toplantısı' Çanakkale Tarımsal Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara Başkanlığında Kurul Üyelerinin katılımı ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, kurul üyelerine yapılan sunum ile başladı. Sunumun ardından 2027-2029 yıllarını kapsayan 3 yıllık 'Çanakkale Bitkisel Üretim Planlaması' ele alındı, kurul üyeleri tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler ardından 2027-2029 yıllarını kapsayan 'Çanakkale Bitkisel Üretim Planlaması' karara bağlandı. Ayrıca toplantıda önceki dönemlerde yapılan çalışmaların değerlendirmeleri yapıldı.

Tarımda suyun kullanımı konuşuldu

Toplantıda; tarımda suyun önemi, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, kuraklık tehdidi, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve tarımsal üretimde planlamanın gerekliliği konularına dikkat çekildi.