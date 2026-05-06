Çanakkale Boğazı'ndaki bombardımanın en net görüldüğü Baykuş iskelesi ve cephe hattı drone ile görüntülendi.

Doç. Dr. Barış Borlat, Çanakkale Savaşlarında boğazdaki bombardımanın tek tanığı Baykuş iskelesinin muhabere zamanında paşalar tarafından kullanılıp savaşın buradan izlendiğini söyledi.

Tarihin en şiddetli muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasında, Çanakkale Cephesinin açıldığı gün paşaların boğazdaki bombardımanı izlediği yer olan Baykuş iskelesi ve cephe hattı, hala ilk günkü gibi korunuyor. Boğazdaki bombardımanın en net görüldüğü Baykuş İskelesi ve cephe hattı drone ile görüntülendi.

Çanakkale Muharebeleri esnasında komuta kademesinin Çanakkale Muharebe sahasına birçok kez geldiğini belirten Doç. Dr. Barış Borlat, 'Bu yapılan ziyaretler askeri amaçla bölgede bundan asker alanları denetlemek aynı zamanda askere moral vermek amacıyla yapılmış olduğunu göreceğiz. Bunlardan bir tanesi de Baykuş İskelesi. Enver Paşa bizzat bu iskeleden Çanakkale Muharebe sahasına çıkmış ve yine Mesudiye gemisinden sökülen topların yerleştirilmesiyle oluşturulan Baykuş Bataryasına gelmiş burada bulunan Şeyhülislam ile birlikte bölgede bulunan askeri erkana muharebe, boğaz savunması hakkında moral vermiş, onlardan bilgi almak suretiyle bu bölgeden ayrılmış' dedi.