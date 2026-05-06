Çanakkale'de Veteriner Hekimleri Günü çerçevesinde veterinerler ile 2'nci sınıf öğrencileri bir araya geldi.

Veteriner Hekimleri Günü etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri Merkez Mustafa Kemal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek veteriner hekimlik mesleğini tanıtıldı. Veteriner Hekim Döndü Alan tarafından minik öğrencilere; hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenliği süreçleri, toplum sağlığının korunması konularında bilgiler verildi.

Sorularını soran minik öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.