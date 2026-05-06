Zonguldak'ta 2025 yılına ait TÜİK verilerine göre toplam 7 bin 576 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 28 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 704 kişi yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, Zonguldak'taki ağır tabloyu netleştirdi. Resmi verilere göre, trafiğe kayıtlı 208 bin 264 motorlu kara taşıtının bulunduğu kentte bir yıl içinde toplam 7 bin 576 kaza kayıtlara geçti. Bu kazaların bin 887'si ölümlü ve yaralanmalı kazalar sınıfında yer aldı.

Ölümlerin çoğu kaza sonrasında gerçekleşti

Rapordaki en çarpıcı detaylardan biri de can kayıplarının yaşandığı aşama oldu. Zonguldak genelindeki kazalarda toplam 28 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 10'u doğrudan olay yerinde gerçekleşirken, 18 kişi ise kaza sonrasındaki süreçte hayatını kaybetti. Kentte yıl boyunca trafik kazalarında yaralananların toplam sayısı ise 2.704 olarak açıklandı.

Komşu illerde de tablo ağır

TÜİK verileri, Batı Karadeniz'deki komşu illerde de tablonun ciddi olduğunu gösterdi. Karabük'te meydana gelen 992 kazada 24 kişi hayatını kaybetti ve bin 427 kişi yaralandı. Bartın'da ise 657 kazada 13 can kaybı yaşanırken, bin 14 kişi yaralı olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde 6 binden fazla can kaybı

Ülke genelindeki bilanço ise endişe verici boyutta oldu. Türkiye'de 2025 yılı içinde toplam 288 bin 321 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen bu kazalarda toplam 6 bin 35 kişi hayatını kaybederken, 403 bin 937 kişi yaralandı.