Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılı Ana Kararnamesi kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre atandı. HSK'nın yayımladığı kararnameyle birlikte Mersin adli teşkilatında önemli bir görev değişikliği gerçekleşti.

Kararname kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, boşalan göreve Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre getirildi. Türkiye genelinde binlerce hâkim ve savcının görev yerinin değiştiği kararnameyle birlikte 30'dan fazla ilde başsavcı değişikliği yapıldı.

Görev yaptığı Düzce'de yürüttüğü adli çalışmalar ve kurumsal yönetim anlayışıyla tanınan Yasin Emre'nin, Türkiye'nin önemli adliye merkezlerinden biri olan Mersin'de yeni dönemde yargı hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesine katkı sunması bekleniyor.

Liman kenti olması, yoğun ticaret hacmi ve stratejik konumuyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan Mersin'de göreve başlayacak olan Yasin Emre, kentteki adli hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu olacak.

HSK'nın yayımladığı kararname sonrası önümüzdeki günlerde görev teslim sürecinin tamamlanması ve Yasin Emre'nin resmen görevine başlaması bekleniyor.

Yasin Emre Kimdir ?

Yasin Emre, 1982 Kırşehir doğumlu bir hukukçu olup günümüzde Düzce Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktadır.

Kariyerindeki temel görevler ve adımlar şunlardır: