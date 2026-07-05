Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü 'Hamile Bakım Sütü' projesi kapsamında 2021 yılından bu yana anne adaylarına 98 bin paket süt ulaştırdı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 'sağlıklı nesillere merhaba' sloganıyla sürdürülen proje kapsamında, Mersin'de ikamet eden hamile kadınlara gebelikleri boyunca 45 günlük periyotlarla ücretsiz süt desteği veriliyor. Proje ile anne adaylarının gebelik sürecinde ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Selime Canlı, projeden Mersin'de yaşayan tüm anne adaylarının faydalanabileceğini belirterek, 'Tüm gebelik süresince 45 günlük periyotlarla verdiğimiz 12 paketin her birinde 1 litre süt bulunmaktadır. Anne adaylarımız sağlık kuruluşlarından alınan hafta bilgisi bulunan güncel gebelik raporunu başvuru formuyla birlikte sistemimize yükleyerek destekten yararlanabilir' dedi.

Başvuruların Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi veya belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabildiğini ifade eden Canlı, 13 ilçede bulunan 28 teslim noktasından sütlerin teslim alınabildiğini kaydetti. Canlı, desteğin gebelik süresince kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, sosyal belediyeciliğin vatandaşların hayatındaki önemli dönemlerde yanlarında olmayı da kapsadığını söyledi.

Projeden yararlanan anne adaylarından İlme Benek, hamile kaldığından bu yana 45 günde bir süt desteği aldığını belirterek, hizmetten memnun olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 2 aydır projeden faydalandığını dile getiren Kader Arı da hamilelik döneminde kalsiyumun önemine dikkat çekerek, verilen 12 paket sütün 45 gün boyunca ihtiyacını karşıladığını ve uygulamadan memnun kaldığını söyledi.