Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında hayata geçirdiği Mahalle Mutfakları Projesi, kent genelinde 59 noktada uygun fiyatlı sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ediyor. Bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı projede, 3 çeşit yemek ve ekmek 35 liradan vatandaşlarla buluşuyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen 'Mahalle Mutfakları' projesi, Mersin'de sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje, her geçen gün daha fazla haneye dokunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 2020 yılında Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi'nde başlatılan 'Mahalle Mutfakları' projesi, bugün Mersin genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Projenin başlangıcından bu yana 7 milyonun üzerinde öğün, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

'Kent genelinde toplam 59 mahalle mutfağı ile hizmet veriyoruz'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarsus Aşhane Sorumlusu Cansu Koraç, mahalle mutfaklarının, yalnızca bir yemek hizmeti değil, aynı zamanda dayanışmanın ve sosyal desteğin güçlü bir örneği olduğunu söyleyerek, 'Mahalle mutfaklarımız, mahallenin ihtiyaç seviyesi ve nüfus oranlarına göre tespit edilerek hizmete açılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 19'u Tarsus, 4'ü Erdemli, 1'i Silifke ve diğerleri merkez ilçelerde olmak üzere, toplam 59 mahalle mutfağı ile hizmet veriyoruz' dedi.

'Bugüne kadar 7 milyonun üzerinde yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştı'

Mahalle Mutfakları aracılığıyla hem üniversite öğrencilerine hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara, gıda mühendisleri ve beslenme uzmanlarının hazırlamış olduğu yemek programına uygun, protein içeriği yüksek 3 çeşit yemeği, 1 adet rol ekmekle birlikte 35 lira gibi sembolik bir fiyatla satışa sunduklarından bahseden Koraç, 'Mahalle mutfakları ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Mahalle mutfaklarımızın kapasitesinin artırılması ve daha çok noktada halkla buluşması adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımız günün menüsüne Büyükşehir Belediyesinin web sayfasından ya da 'Teksin Mersin' uygulaması üzerinden ulaşabilirler' diye konuştu.