Mersin'de denizde motoru arızalanan tekne kıyıya vurdu, çekilirken ise kısmen battı.

Olay, önceki akşam Erdemli ilçesinde bulunan Talat Göktepe Tabiat Parkı sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, denize açılan bir tekne motor arızası nedeniyle karaya vurdu. Gece boyunca sahilde kalan tekne için gündüz kurtarma çalışması yapıldı. Tekne başka bir balıkçı teknesi ile barınağa çekilmek için bağlandı. Çekilmeye başlanan teknenin bir kısmı yan yatarak denize battı. Bu şekilde yaklaşık 3 mil çekilerek balıkçı barınağa getirilen tekne tamiri yapılması için karaya alındı. Denizde tekneyi görenlerin battı yorumları yaparak görüntü çekmesi dikkat çekti.

Teknede maddi hasar oluştuğu öğrenildi.