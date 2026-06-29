Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve muhtemel trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek amacıyla 'Bir kural bir ömür' temasıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekiplerin koordineli müdahalesi uygulamalı olarak test edildi.

Büyükşehir Belediyesi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve muhtemel trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek amacıyla 'Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı' gerçekleştirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen tatbikat, Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi 38. Cadde ile 3041 Sokak kesişiminde oluşturulan senaryo doğrultusunda gerçekleştirildi. 'Bir kural bir ömür' temasıyla hayata geçirilen tatbikatta, park alanından kontrolsüz şekilde ana yola çıkan bir otomobil ile seyir halindeki belediye otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen yaralanmalı trafik kazası senaryosu canlandırıldı. Tatbikata Ulaşım Dairesi Başkanlığının yanı sıra Yol Yapım Bakım ve Onarım, Makine İkmal, İtfaiye, Zabıta, Sağlık İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıkları ekipleri katılım sağladı.

Tüm ekipler, yol trafik güvenliği için sahadaydı

Senaryo gereği, kazanın ardından belediye otobüsü şoförü tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi ve 'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Teksin Çağrı Merkezi tarafından ilgili ekipler hızla bilgilendirilirken, sağlık, emniyet trafik ve itfaiye ekipleri ile Yol Trafik Güvenliği (YTG) Acil Durum Ekibi olay yerine sevk edildi.

Tatbikat kapsamında sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile YTG Kaza Araştırma Ekibi tarafından trafik güvenliği sağlanarak, yolun bir şeridi kontrollü şekilde trafiğe kapatıldı ve araç sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yol bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kaza alanının güvenli hale getirilmesinin ardından, trafik akışı yeniden normale döndürüldü.

Tatbikatta ayrıca kaza araştırma süreçleri de uygulamalı olarak yürütüldü. YTG Kaza Araştırma Ekibi tarafından olayla ilgili incelemeler yapılarak rapor hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği bu tür tatbikatlarla, trafik güvenliği kültürünün geliştirilmesini, acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasını ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesini amaçlıyor.

'2019'dan bu yana yol trafik güvenliği tatbikatları gerçekleştiriyoruz'

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, trafik güvenliği kültürünü geliştirmek ve personelde farkındalık oluşturmak amacıyla 2019 yılından bu yana düzenli olarak yol trafik güvenliği tatbikatları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 'Trafik güvenliği sadece sürücülerin değil, yayaların, yolcuların ve trafikte bulunan herkesin ortak sorumluluğudur. Küçük gibi görünen bir kural ihlali, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle trafik kurallarına uymayı, bir yaşam kültürü olarak görüyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 'Bir kural bir ömür' temalı Yol Trafik Güvenliği tatbikatımız da bu anlayışın önemli bir yansımasıdır' dedi.

Tatbikatlarda personelin trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı, muhtemel risklere karşı bilinç düzeyini yükseltmeyi ve güvenli davranış imkanlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Topçuoğlu, 'Biliyoruz ki trafikte alınan her doğru karar, uygulanan her kural ve gösterilen her dikkat bir hayatı kurtarabilir. 'Bir kural bir ömür' mesajı da bu gerçeği vurgulamaktadır. Trafik kurallarına uyulması sadece bireysel güvenliğimizi değil, toplumun tamamının güvenliğini de sağlamaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak yol trafik güvenliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme, çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırma ve sıfır can kaybı hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız' diye konuştu.