Türkiye Diyanet Vakfı 2018 yılında başlattığı katarakt ameliyatı projesi kapsamında, 20’yi aşkın ülkede 5 bine yakın kişinin tedavisini sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) sağlık alanında yürüttüğü çalışmalarla da dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Görme kalitesini düşürerek günlük hayatı zorlaştıran katarakt, özellikle maddi imkansızlıklar ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan güçlükler nedeniyle tedavi olma imkanı bulamayan kişiler için eğitim, çalışma hayatı ve sosyal hayatta çeşitli olumsuzluklara neden olabiliyor.

Katarakt ameliyatları uygun tıbbi koşullarda yapılıyor



Türkiye Diyanet Vakfı 2018 yılında başlattığı katarakt ameliyatı projesiyle Etiyopya, Yemen, Güney Sudan, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti başta olmak üzere 20’yi aşkın ülkede ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine destek oluyor. Mazlum coğrafyalarda gerçekleştirilen organizasyonlarda hastaların muayene süreçleri tamamlanıyor, ameliyatlar ise yerel hastanelerde hijyenik şartlarda ve sağlık standartlarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.



Hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen katarakt ameliyatı organizasyonları sayesinde Türkiye Diyanet Vakfı, bugüne kadar 20’yi aşkın ülkede 5 bine yakın kişinin tedavisine destek oldu.

Tedaviyle günlük hayatları yeniden kolaylaşıyor



Katarakt nedeniyle çevresini bulanık, puslu veya sisli bir camın ardından bakıyormuş gibi gören, günlük işlerini yerine getirmekte zorlanan birçok kişi, gerçekleştirilen ameliyatların ardından daha kaliteli bir görüşe sahip olarak hayatını daha kolay sürdürebiliyor.



TDV’nin sağlık alanındaki bu çalışmalarıyla, yalnızca bir tedavi sürecine destek olmak değil, aynı zamanda insanların eğitimlerine devam edebilmeleri, çalışma hayatına katılabilmeleri ve günlük hayatlarını daha kaliteli sürdürebilmeleri hedefleniyor.

Katarakt ameliyatlarıyla daha fazla kişinin tedavi edilmesine ulaşmasına katkı sağlamak isteyen hayırseverler, Türkiye Diyanet Vakfı’nın https://tdv.org/tr-TR/katarakt-ameliyatlari adresinden bağış yapabiliyor. Ayrıca “SAĞLIK” yazıp 5601’e SMS göndererek 25 TL destek olabiliyor.