İçişleri Bakanlığı; Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışında aranan 76 şüphelinin yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarınca, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların Türkiye'ye iadesine yönelik müşterek çalışmalar yürütüldü.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen iş birliği sonucunda Gürcistan'da 61, Yunanistan'da 4, Almanya'da 4, Fransa'da 2, ABD'de 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'da ise birer kişi olmak üzere toplam 76 şüpheli yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Çalışmalar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 kişinin yakalanarak teslim alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, çalışmalarda emeği geçen polisleri, başkanlıkları ve daire başkanlıklarını tebrik ederek, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür etti.