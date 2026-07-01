HSK Kararnamesi ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesinde düzenlenen törenle mesai arkadaşlarına veda etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol için Mersin Adliyesinde veda programı düzenlendi. Programa Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İsmail Teker ve Ömer Faruk Güngör'ün yanı sıra hakimler, cumhuriyet savcıları, adliye personeli ve çok sayıda davetli katıldı. Mesai arkadaşları, Başsavcı Çelikkol'u yeni görevine uğurladı.

Programda konuşan Çelikkol, Mersin'de görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirterek, birlikte görev yaptığı hakimlere, cumhuriyet savcılarına ve adliye personeline teşekkür etti. Mesai arkadaşlarıyla kurduğu güçlü bağların kendisi için her zaman özel bir yere sahip olacağını ifade eden Çelikkol, Mersin'i daima güzel hatıralarla hatırlayacağını söyledi.

Programda, Başsavcı Çelikkol'un Mersin'de görev yaptığı süre boyunca adalet hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları ile adliyeye sunduğu katkılar da anlatıldı.

Veda programı sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, programa katılan hakimler, savcılar ve adliye personeli de Başsavcı Ahmet Çelikkol'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Programın sonunda Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan tarafından Başsavcı Ahmet Çelikkol'a günün anısına çiçek takdim edildi.