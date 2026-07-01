Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı bölgesinde ruhsatsız yapıların yıkımını sürdürürken, tarihi mirası koruyarak alanı yeşil yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Yıkımın ardından müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar yapılacak ve elde edilecek kalıntılar doğrultusunda bölge yeniden düzenlenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede hem tarihi mirasın korunmasını hem de kamusal alanların yeniden düzenlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, ilgili kurum kararları doğrultusunda ruhsatsız olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemleri, mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sırasında bölgede bulunan 2 tarihi kilise kapısı da özel koruma önlemleri ile muhafaza altına alındı. Böylece, alanın sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bölgede yeni bir aşamaya geçilecek. Yenileme Alanı 1. Etap Avan Projesi kapsamında, müze uzmanlarının gözetiminde bilimsel arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Kazılarda elde edilecek kalıntılar doğrultusunda da bölgenin tarihi dokusu korunarak alan yeniden düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi söz konusu bölgede yapılaşmayı artırmak yerine, Mersin'in tarihini yaşatan, vatandaşların nefes alabileceği ve sosyal yaşamına katkı sunacak nitelikli bir yeşil alan oluşturmayı hedefliyor. Kırmızı Lacivert Kent Meydanının devamı niteliğinde planlanan proje tamamlandığında, alan hem tarihi mirası görünür kılan hem de kent sakinlerine yeni bir yaşam alanı sunan örnek bir kamusal mekana dönüşecek.

'Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçireceği bir yaşam alanı ortaya çıkacak'

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yapım Şube Müdürlüğünde görev yapan Restorasyon Teknikeri Semiha Tarım, Zafer Çarşısında yürütülen çalışmanın yalnızca bir yıkım çalışması olmadığını, Mersin'in tarihine ve geleceğine sahip çıkan bir çalışma olduğunu anlatarak, 'Süreci başından beri sahada takip ediyoruz. Zafer Çarşısı olarak bilinen ve kaldırılan yapıların tamamı, ilgili kurum kararları doğrultusunda ruhsatsız olduğu tespit edilen yapılar. Yasal bildirimler yapılmış, vatandaşlarımıza mevzuatın öngördüğü süreler tanınmış ve tüm işlemler hukuki süreçler tamamlanarak yürütülmüştür' dedi.

Çalışmalar sırasında 2 tarihi kilise kapısının zarar görmemesi için koruma altına alındığını belirten Tarım, 'Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bir süreç başlayacak. Yenileme Alanı 1. Etap Avan Projesi kapsamında, bulunduğumuz bölgede müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Bu kazılarda, bölgenin tarihi dokusuna ait kalıntılar araştırılacak ve elde edilecek veriler doğrultusunda alan korunarak düzenlenecek' diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin bölgede yapılaşmayı artırmak yerine, kentin tarihini yaşatan nitelikli bir yeşil alan oluşturmayı hedeflediğini belirten Tarım, 'Çalışmalar tamamlandığında hem tarihe sahip çıkan hem de vatandaşlarımızın keyifli vakit geçireceği örnek bir yaşam alanı ortaya çıkacak' ifadelerine yer verdi.