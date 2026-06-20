Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Mersin'de yılan vakaları da arttı. Son 1,5 ayda 184 yılan vakasına müdahale eden itfaiye ekipleri, yerleşim alanlarına giren hayvanları yakalayarak doğal yaşam ortamlarına bıraktı.

Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte bir çok ilde olduğu gibi Mersin'de de kent genelinde yılan vakalarında artış yaşanıyor. Bahçeli evler, kırsal alanlar ve tarım arazilerinin yanı sıra araç motorları, apartman bahçeleri ve iş yerlerine kadar giren yılanlar, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla bulundukları yerlerden çıkarılarak doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Son dönemde yılan yakalama operasyonlarına ait görüntüler sosyal medyada da sıkça paylaşılırken, itfaiye ekipleri kentte son 1,5 ayda 184 yılan vakasına müdahale etti. Yetkililer, vatandaşların hem kendi güvenlikleri hem de yaban hayatının korunması için yılanlara müdahale etmemesi gerektiği konusunda uyardı.

'184 yılan vakasına müdahale ettik'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Koordinasyon Amiri İhsan Arıkan, yılanların soğukkanlı canlılar olduğunu belirterek, 'Vücut ısılarını ayarlayamadıkları için kış aylarında uykuya dalarlar. Yaz geldiği zaman ise su, besin ve güneş ihtiyacı nedeniyle dışarı çıkmak zorunda kalırlar. Bu nedenle yaz aylarında yılan vakalarında artış yaşanıyor. 1 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında 184 yılan vakasına müdahale ettik' dedi.

Müdahale edilen yılan türleri hakkında bilgi veren Arıkan, 'Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan engerek yılanı zehirlidir. Karayılan ve köryılanı ise zehirli olmayıp zararsız hayvanlardır. Bu durum dönemsel olduğu için yaz aylarında yılanların görülmesi normaldir' diye konuştu.

Vatandaşların yılan gördüklerinde sakin davranmaları gerektiğini vurgulayan Arıkan, 'Vatandaşlarımız kesinlikle panik yapmamalı ve yılanla arasına güvenli bir mesafe koymalıdır. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerekiyor. İhbarın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine giderek yılana zarar vermeden yakalıyor ve doğal yaşam alanına bırakıyor' ifadelerini kullandı.