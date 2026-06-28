Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Göç İdaresi Başkan Yardımcıları Ramazan Seçilmiş ve Murat Karakaya da hazır bulundu. Program kapsamında İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, il müdürlüğünün yürüttüğü hizmetler, devam eden çalışmalar ve kurumsal faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi noktasında gösterdikleri gayretin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin en fazla yabancı nüfusuna hizmet veren İstanbul İl Göç İdaresi'nin, artan iş yüküne rağmen hizmetlerini etkin ve koordineli şekilde sürdürdüğü belirtilirken, Müdür Hüseyin Kemal İlday'ın yönetiminde oluşturulan çalışma sisteminin kurumsal verimliliğe önemli katkı sunduğu ifade edildi. Sunumda, vatandaş ve yabancılara sunulan hizmetlerin hızlandırılması, dijitalleşme çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik uygulamalar da ele alındı.

Başkan Muhammet Selami Yazıcı, incelemelerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi personeliyle bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kurumun ortaya koyduğu başarılı performansın memnuniyet verici olduğunu belirten Yazıcı, kamu hizmetinin etkin, hızlı ve insan odaklı anlayışla sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek tüm personele görevlerinde başarılar diledi.