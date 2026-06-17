Mersin'de düzenlenen 'Sanayi Koridorunda Mersin Zirvesi'nde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin sanayi, lojistik ve yatırım potansiyeline dikkat çekerek, 'Mersin'in geleceği kıymetli ve önemlidir' dedi. Zirvede, kamu-özel sektör iş birliği ve sanayinin gelişimi için ortak vizyon vurgusu yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Sanayi Koridorunda Mersin Zirvesi' programına katıldı.

Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, sürdürülebilir kalkınmanın ve küresel rekabette güçlü kalmanın yolunun üretim kapasitesini artırmak, iş birliğini güçlendirmek ile ortak hedefler doğrultusunda hareket etmekten geçtiğini ifade ederek, 'Bu yönüyle zirve ve sanayi-tedarikçi buluşmaları son derece kıymetlidir. Büyük işletmelerimiz ile yerel üreticilerimizin aynı platformda buluşması ticari temasın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu buluşmalar, bilgi ve tecrübe paylaşımına, teknoloji transferine, yeni iş birliklerine ve yeni yatırım fırsatlarına zemin hazırlamaktadır' diye konuştu.

'Türkiye'de bütün yollar Mersin'e çıkıyor'

İş dünyası temsilcilerinin toplantıda dile getirdiği görüşlerin oldukça önemli olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 'Her yol Mersin'e çıkıyor' cümlesine atıfta bulunarak 'Ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin izdüşümüdür' şeklinde konuştu.

'Ulusal güvenliğimiz için en önemli bölgelerin başında Mersin geliyor'

Her renkten insanın ve her sektörün var olduğu bir kentte belediye başkanı olmak için başarılı olma hedefinin şart olduğunu söyleyen Seçer, 'Mersin'de yararlı işler yapmalı ve çıtayı çok yükseğe koymalı. Çünkü beklentileri çok fazla olan bir kent. Sadece kentte yaşayan nüfusun beklentileri yüksek değil, Türkiye'nin, devletin, merkezi yönetimin de buradan beklentileri çok fazla. Bizim ulusal güvenliğimiz için en önemli bölgelerin başında Mersin geliyor. Doğal olarak da buradan bir beklenti var. Bu beklentiler Valimizden en sade yaşayana kadar ve bana da bir misyon yüklüyor. Bu şehri yönetecek belediye başkanı herkesin derdini anlamalı' diye konuştu.

Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu 2 kentten birinin Mersin olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Seçer, 'Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli limanı kentimizde. Mersin Limanı'nı lokomotif olarak gördüğümüz zaman da Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Bizim vergideki yüksekliğimiz aslında ticaretimiz, limanımız. Çok sektörlü bir kentiz. Bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor. Belediye olarak, belediye başkanı olarak işimiz yoğun. Bu yoğunluğu biliyoruz, farkındayız ve buna göre çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Geçtiğimiz dönem, meclis çoğunluğumuz olmamasına rağmen birçok imar planını bitirdik'

Kentte yapılacak olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ihtisas sanayi alanları gibi alanların hayata geçirilmesi için altyapı gerektiğini, 7 yıl önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 30 yıldır devam eden imar planı tartışmalarının çalışmalarla sonuçlandırıldığını belirten Seçer, 'Geçtiğimiz dönemde mensup olduğum partinin belediye meclisinde çoğunluğu yoktu ama buna rağmen merkez dört ilçenin önemli bir kısmının nazım imar planlarını bitirdik. İnsanlarla doğru iletişim kurup konuyu doğru cümlelerle anlatabiliyorsanız, siyasal görüş farkını bir yerde kimsenin görmemesini sağlıyor ve doğru kararlarda ortaklaşabiliyorsunuz' sözlerine yer verdi.

'Mersin'in geleceği kıymetli ve önemlidir'

Mersin'in birçok alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Seçer, kentin lokasyonu, ulaşım koridorlarındaki konumu, hammadde teminindeki avantajlarıyla öne çıktığını ifade etti. Seçer, Türkiye'de özellikle Marmara Bölgesinde yaşanan yoğunlaşma gibi faktörlerin kentin bu alandaki durumunu etkilediğini sözlerine ekledi. Geçen seçimde gündeme gelen Merkez Türkiye Projesini hatırlatarak, Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasına atıfta bulunan Seçer, 'Şu anda Karadeniz-Akdeniz bağlantısı bir hat ama her halükarda Mersin son derece önemli bir merkezdir. Mersin'in geleceği kıymetli ve önemlidir' dedi. Seçer konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak 'Mersin, Türkiye'nin ve bölgenin dışında dünyada da parmakla gösterilebilecek bir il olmaya namzettir. Ben umut ediyorum birlik ve beraberlik içinde bunu da gerçekleştireceğiz' diye konuştu.

'Mersin, tarihi boyunca ticaretin, üretimin ve girişimciliğin merkezi oldu'

Akdeniz'in parlayan yıldızı Mersin'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kültürel zenginliği ve çeşitliliğiyle Türkiye'ye değer katan Mersin'in, tarihi boyunca ticaretin, üretimin ve girişimciliğin merkezi olduğunu ifade etti. Mersin'in Türkiye'de lojistiğin ve ihracatın kapısı olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 'Mersin, Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Asya'nın kesişim noktasındadır. Türkiye'nin ilk serbest bölgesi de burada faaliyete geçmiştir. Türkiye'nin en büyük ikinci konteyner limanı yine buradadır' dedi.

'Mersin'de meseleler yerelde çözülüyor'

Hisarcıklıoğlu, MTSO'nun, 140 yıllık köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı, hayata geçirdiği projeler ve kente kazandırdığı çalışmalarla her zaman referans gösterildiğini kaydederek, 'Mersin'de sanayiyi geliştirip büyütecek, yeni sanayi koridorları kazandıracak girişimlere imza atılıyor. Bu kentte çözüm odaklı bir Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Burada meseleler yerelde çözülüyor' ifadelerine yer verdi.

Programda ayrıca, 'Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler 2026 Yarışması'nda ilk 3'e giren öğrencilere ödülleri verildi. Açılış programı Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na plaket takdimi ile sona erdi.