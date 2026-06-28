Mersin Büyükşehir Belediyesi, yerel ürünlerin katma değer kazanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hamzabeyli Köyümüz Atölye kapsamında düzenlenen 'Çikolatalı Kuru Kan Portakalı Atölyesi'nde, Mersin'in coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşturularak yeni bir lezzete dönüştürüldü.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında katılımcılar, kuru kan portakalı üretimi ve çikolatayla kaplanması süreçlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, atölyelerin yalnızca üretim odaklı olmadığını, aynı zamanda sosyal etkileşimi de güçlendirdiğini belirterek, kentten gelen kadınların birlikte üretim kültürünü geliştirdiğini söyledi.

Katılımcıların uygulamalı eğitimlerle yeni beceriler kazandığını ifade eden Durmaz, yerel ürünlerin tanıtılması, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla katma değerli ürün geliştirme çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan Gül Kızaltunal ise kan portakalının kurutulması ve çikolatayla buluşma sürecini öğrenmenin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Kızıyla birlikte ilk kez atölyeye katılan Elif Yıldırım da etkinliği internet üzerinden gördüklerini ifade ederek, benzer organizasyonların daha sık düzenlenmesini istediklerini dile getirdi.