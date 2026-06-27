Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerini Mersin Üniversitesinde düzenlenen 'Bitirme Projeleri Sergisi'nde tanıttı.

Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin mezuniyet projeleri sergilendi. Etkinliğe katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, öğrencilere Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri hakkında bilgi verdi.

Özada, projelerin yalnızca ortak çalışma alanı sunmadığını, aynı zamanda üniversite öğrencileri, akademisyenler, girişimciler ve iş dünyasını buluşturan bir gelişim ekosistemi oluşturduğunu belirtti. Öğrencilere kariyer eğitimleri, girişimcilik programları, mentorluk, proje geliştirme, networking etkinlikleri ve kurumsal deneyim paylaşım programları hakkında bilgi verildi.

Üniversite öğrencilerinin Kariyer Merkezinin öncelikli hedef kitlesi olduğunu ifade eden Özada, 'Gençlerimizin eğitim hayatından iş hayatına geçiş sürecini desteklemek ve potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri ortamlar oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleriyle gençlerimiz fikirlerini geliştirebilecekleri, projelerini olgunlaştırabilecekleri ve iş dünyasıyla buluşabilecekleri güçlü bir ekosisteme erişebiliyor' dedi.

Özada, projelerin gençlerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra girişimcilik, liderlik, iletişim ve iş birliği becerilerine de katkı sağlayacağını belirterek üniversite öğrencilerini bu ekosisteme katılmaya davet etti.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Mersin Şube Başkanı Prof. Alkan Alkaya ise Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve EMO Mersin Şubesinin destekleriyle düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisine bu yıl Mersin'in yanı sıra Karaman, Niğde, Kayseri ve Tarsus'tan yaklaşık 70 öğrencinin 30'a yakın projeyle katıldığını söyledi.

İki gün süren etkinlikte proje sergilerinin yanı sıra inovasyon yönetimi ve kariyer planlamasına yönelik seminerler düzenlenirken, öğrenciler projelerini uzmanlara tanıtma ve görüş alma fırsatı buldu.