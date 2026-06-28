Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-29 yaş aralığındaki gençleri iş hayatına kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Genç Adım' projesiyle mesleki eğitim, mentörlük, kariyer danışmanlığı ve psikososyal destek sunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi (MERCEK) tarafından yürütülen proje kapsamında; son 6 aydır çalışmayan, eğitim hayatına devam etmeyen ve en az lise mezunu gençlere kapsamlı destek sağlanıyor.

'İşe giden doğru yolu birlikte buluyoruz' sloganıyla yürütülen projede katılımcılar, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki ve teknik eğitimler alırken, eğitim sonunda belge sahibi olarak iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanıyor. Proje kapsamında iş arayan gençlerle işverenler arasında köprü kurularak istihdama erişim de kolaylaştırılıyor.

Her katılımcıya süreç boyunca birebir rehberlik edecek bir mentör atanırken, iletişim becerileri, stres yönetimi ve kişisel gelişim eğitimleri de psikologlar eşliğinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi iş birliğiyle kariyer planlama, iş arama teknikleri ve mülakat simülasyonları düzenleniyor.

Katılımcılara ücretsiz eğitim ve ulaşım desteği de sunulan proje kapsamında gençler; Tırmıl, Hal, Halkkent ve Yenişehir MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde farklı meslek alanlarında eğitim alabiliyor.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, projeyle eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere mentörlük, eğitim ve kariyer desteği sunduklarını belirterek, iş piyasasının ihtiyaçlarına göre gençleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlere yönlendirdiklerini söyledi.

Psikologların da süreç boyunca gençlere psikososyal destek verdiğini ifade eden Maya, daha önce yürütülen benzer bir projede 45 gencin turizm sektöründe istihdam edildiğini hatırlatarak, 'MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi ve Kariyer Merkezi iş birliğinde devam eden bu projede gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Projeden yararlanan gençler de uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. MERCEK Tırmıl Şubesinde kaynak eğitimi alan Ahmet Yıldırım, ücretsiz verilen eğitimin mesleki yeterlilik belgesi alarak iş hayatına atılmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Kaynak eğitimi alan Buğra Mahir Ay ise daha önce bu alanda deneyimi bulunmadığını belirterek, eğitim sayesinde meslek sahibi olacağına inandığını ifade etti.

Halkkent Şubesinde güzellik uygulayıcısı kursuna katılan Yağmur Karakuş, projenin kendisine yeni bir kariyer fırsatı sunduğunu belirtirken, Yenişehir Şubesinde ön muhasebe eğitimi alan Deniz Tümer de ücretsiz eğitim ve iş bulma desteğinin kendileri için büyük avantaj olduğunu kaydetti.

Hal Şubesinde restoran hizmetleri kursuna katılan Selim Can Ağlamaz ise aldığı eğitimin iş bulmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek projeye teşekkür etti.