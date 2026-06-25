Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdeniz ilçesinde görev yapan muhtarlara yönelik düzenlenen birlik ve beraberlik programı, renkli görüntülere sahne oldu.

Tarsus Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinlikte muhtarlar aileleriyle birlikte hem eğlendi hem de mahallelerine ilişkin taleplerini yetkililere iletme fırsatı buldu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Uyan, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin, dernek başkan ve yöneticileri ile muhtarlar ve eşleri katıldı. Etkinlik kapsamında yemekler yenilirken, müzik eşliğinde halaylar çekildi. Kadın muhtarların Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı sürprizde ise pasta kesilerek erkek muhtarlara gül dağıtıldı.

Programda konuşan Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Uyan, Tarsus Gençlik Kampının bugüne kadar binlerce misafiri ağırladığını belirterek, 'Kampımız hem Mersin'den hem de şehir dışından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Ayrıca öğrencilerimiz burada çeşitli etkinliklere katılıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından da depremzede vatandaşlarımızı uzun süre misafir ettik' dedi.

Muhtarlarla güçlü bir iletişim içerisinde olduklarını ifade eden Uyan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in muhtarlarla olan ilişkilere büyük önem verdiğini kaydetti.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin ise etkinliklerin amacının muhtarların motivasyonunu artırmak ve mahallelerle ilgili talepleri doğrudan dinlemek olduğunu söyledi. Daha önce Toroslar ilçesi muhtarlarıyla benzer bir program gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yetgin, bu kez Akdeniz ilçesindeki muhtarları ağırladıklarını belirtti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Mersin Temsilcisi ve Akdeniz İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen de organizasyon nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

İhsaniye Mahallesi Muhtarı Zehra Yılmaz da programın çok güzel hazırlandığını belirterek, 'Vahap Başkanımız bizi her zaman özel hissettirdi. Arkadaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ara yerel seçimlerde Hamidiye Mahallesi Muhtarı seçilen Derya Tanış Demirci de ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını belirterek, mahallede yıllar sonra seçilen ilk kadın muhtar olmanın gururunu yaşadığını söyledi.