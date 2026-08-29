Mersin'de 1969-2011 yılları arasında yayımlanan Tarsus Yeni Ses Gazetesi'nin nüshaları dijital ortama aktarılıyor. Çalışmayla kentin sosyal, kültürel ve ekonomik geçmişinin gelecek kuşaklara taşınması amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin yakın tarihine ışık tutan yerel basın arşivlerini dijitalleştiriyor. Bu kapsamda Tarsus Yeni Ses Gazetesi'nin 1969-2011 yılları arasında yayımlanan nüshaları taranarak dijital arşive aktarılıyor. Yaklaşık yarım asırlık dönemi kapsayan gazete arşivinde yer alan haber, ilan, duyuru ve fotoğraflar, Tarsus ile Mersin'in sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına ilişkin önemli bilgiler barındırıyor. Zamanla yıpranma ve kaybolma riski bulunan gazete nüshaları, yüksek çözünürlükte taranarak teknik kontrollerden geçiriliyor ve arşiv standartlarına uygun formatlarda saklanıyor.

Çalışmalar tamamlandığında oluşturulacak dijital arşivin akademisyenler, araştırmacılar ve kent tarihine ilgi duyan vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor. Ofiste ayrıca gazete ve dergilerin yanı sıra fotoğraf, harita, efemera ve eski evraklar da dijital ortama aktarılıyor.

Mersin'in gelişimine tanıklık eden kişilerin anlatımları da sözlü tarih çalışmaları kapsamında profesyonel ekipmanlarla kayıt altına alınıyor. Görüşmelerin deşifre edilmesinin ardından elde edilen içeriklerin kitap ve belgesel serileri halinde yayımlanması hedefleniyor.

'Mersin'in kültürel ve sosyolojik geçmişini kayıt altına alıyoruz'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Kent Belleği Ofisi'nin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu'nun (MEDEKA) en güzel projelerden biri olduğunu belirtti. MEDEKA'nın alt kurullarından bir tanesi olan Kent Tarihi Araştırmaları Kurulu'nun önerisiyle çalışmalarına başlayan Ofis'in temel amacının, Mersin'in sahip olduğu kültürel ve sosyolojik geçmişi ve buna bağlı tüm kültürel değerleri araştırmak, tasnif etmek, kayıt altına almak ve dijitalleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyleyen Akça, 'Bu anlamda özellikle Mersin'in yakın dönemine tanıklık edecek her türlü hatıraları; gerek birinci ağızdan, gerek anlatılardan, gerekse de kaynaklardan tarayarak kendi arşivlerimize kaydediyoruz. Sonrasında da kentimizde yaşayan ve ulusalda Mersin'le alakalı araştırma yapmak isteyen herkesin kullanımına sunmak üzere, güzel bir dijital ortama alıyoruz' dedi.

Ofis'in sözlü tarih çalışmalarına da devam ettiğini belirten Akça, 'Sözlü tarih çalışmalarından elde ettiğimiz verileri deşifre yöntemleriyle kayıt altına alıyoruz. Mersin ve tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde, kent tarihi ve belleğine uygun konularda, uzman tarihçiler ve o dönemin gerçek tanıklarıyla söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bu söyleşilerin tam kayıtlarını alarak dijitalleştiriyoruz' diye konuştu.

Akça, Kent Belleği Ofisi'nin yalnızca arşiv ve sözlü tarih çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını da vurgulayarak, 'Kent tarihine katkı sunabilecek, ışık tutabilecek sempozyum, çalıştay, panel ve atölye çalışmalarıyla da Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarımıza devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.