Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların yaya güvenliğini ve ulaşımını olumsuz etkileyen kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların huzur, güven, rahat ve esenliğinin sağlanması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin yoğun cadde, sokak ve meydanlarında kaldırım ve yol işgallerine yönelik kontrol yaptı.

İnsan ve esnaf yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde, yaya ve araç geçişini güçleştiren işgaller tespit edildi. Zabıta ekipleri, kaldırım ve sokaklara bırakılarak vatandaşların geçişini zorlaştıran tezgah, tabela ve dubaların kaldırılması için esnafı uyardı.

Denetimlerde ayrıca kaldırımlara park edilerek yayaların geçiş güzergahını kapatan motosiklet ve benzeri araçların da kaldırılması sağlandı.

'Amacımız vatandaş ve esnafın mağdur olmasını önlemek'

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin ilçe genelinde rutin olarak devam ettiğini belirterek, önceliklerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Denetimlerin özellikle vatandaş ve esnaf yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde gerçekleştirildiğini ifade eden Sivaslıoğlu, 'Yaptığımız denetimlerle halkımızın rahatı, esenliği ve huzuru için çalışıyoruz. Kurallara uymayan esnafımıza da gerekli şartları sağlamaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz. Kaldırımların vatandaşlarımıza ait olduğunu, buraları işgal edip kapatmamaları gerektiğini anlatıyoruz' dedi.

Esnafın ürünlerini teşhir ederken vatandaşların geçiş yollarını engellememesi gerektiğini de belirten Sivaslıoğlu, 'Amacımız hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağdur olmasını önlemek. Ancak yapılan uyarılara rağmen yasa ve yönetmeliklere uymayan esnafa Kabahatler Kanununa göre idari yaptırım uyguluyoruz' diye konuştu.