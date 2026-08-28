Mersin'de 4 mahallenin ortak kullandığı, tarım alanları ile gölet ve mesire alanına ulaşım sağlayan 3 metre genişliğindeki yol yenilenerek 10 metreye çıkarıldı. Yapılan çalışmayla bölgede tarım, turizm ve mahalleler arası ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirildiği bildirildi.

Gülnar'da yol ağını hızla güçlendirmeye devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnarlıları yepyeni ve konforlu yollarla buluşturuyor. Akdeniz, Ayvalı, Bozağaç ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımında olan 3 metre genişliğinde deforme olmuş yolu yenileyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, geniş ve konforlu yolu kısa sürede hizmete açtı.

Ayrıca Yassıbağ Göleti ve Mesire Alanına da ulaşım sağlayan yolun yenilenmesi sayesinde, gölden gelen su ile tarım yapan üreticilerin, mahalleler arası ulaşımın ve göl kenarında vakit geçirmek isteyen vatandaşların güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmasının da önü açıldı. Altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte, 3 metrelik yol genişliği 10 metreye çıkarıldı.

'Yol bu haliyle turizm, tarım ve ulaşım için kullanıma daha uygun hale geldi'

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, Gülnar'da yol ağını hızla güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyerek, 'Bu grup yolumuz, Akdeniz, Yassıbağ, Ayvalı ve Bozağaç mahallelerinin ortak kullanımında olan bir yol. Aynı zamanda Yassıbağ Göleti ve Mesire Alanına bağlanmasıyla da turizm açısından ayrı bir öneme sahip oldu' dedi. Yapılan çalışmayla yol genişliğini 3 metreden 10 metreye çıkardıklarını kaydeden Dinç; yolun bu haliyle turizm, tarım ve ulaşım için kullanıma daha uygun hale geldiğini vurguladı.

Özellikle risk arz eden ve kaza ihtimali olan yerlerin bertaraf edilmesi, virajlardaki düzenlemelerin yapılması ve gerekli genişletmelerden dolayı vatandaşlardan olumlu dönüş aldıklarını belirten Dinç, 'Burada yayla seracılığı yoğun olarak yapılmaktadır. Bundan dolayı bu yol, üreticilerin de yoğun kullandığı bir güzergâh özelliği taşıyor. Çalışmalarımız kapsamında Dayıcık ve Yassıbağ mahallelerinde 8 günde 23 kilometrelik bir çalışmayı tamamlamış olmaktan dolayı mutluyuz' diye konuştu.