Mersin'de 560 bin metrekarelik alanıyla kentin önemli yeşil ve sosyal yaşam alanlarından biri olan Kültür Parkta bakım ve rehabilitasyon çalışmaları sürüyor. Koşu ve bisiklet yollarından etkinlik alanlarına kadar birçok imkan sunan parkın daha konforlu, güvenli ve nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli yeşil alanlarından biri olan 'Kültür Park'ın vatandaşlar tarafından daha konforlu, güvenli ve nitelikli şekilde kullanılabilmesi için bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 560 bin metrekarelik alana sahip 'Kültür Park'; 7,5 kilometrelik koşu yolu, 8,5 kilometrelik bisiklet yolu, kafeleri, etkinlik alanları ve denize nazır okuma salonuyla, Mersinlilere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki 'Kültür Park', Akdeniz'in maviliği ve doğanın yeşil dokunuşunu görsel bir zenginlikle kentin kalbinde buluşturuyor. Açık hava sinemalarından konserlere, farklı etkinliklerden sosyal buluşmalara kadar pek çok organizasyona ev sahipliği yapan 'Kültür Park', önemli bir açık sosyal yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Sevdikleriyle birlikte 'Kültür Park'ta keyifli vakit geçirme şansı bulan Mersinliler, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu birbirinden renkli etkinlikler ve hizmetlerden de ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

'Kültür Park, son derece önemli bir açık sosyal yaşam alanı'

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, 'Kültür Park'ın Mersin'in en önemli nefes alma alanlarından biri olduğunu belirterek, parkın, vatandaşların aileleriyle birlikte güvenli ve konforlu zaman geçirebileceği şekilde korunmasına önem verdiklerini söyledi. 'Kültür Park'ın geniş bir alana sahip olduğunu aktaran Şahutoğlu, 'İçerisinde 7,5 kilometre koşu yolu ile 8,5 kilometre bisiklet yolunun olduğu, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen kafelerin yer aldığı, denize nazır okuma salonu, etkinlik salonu ve birbirinden farklı konsept kafelerin bulunduğu 'Kültür Park', vatandaşlarımıza güvenli ve temiz bir ortam sunuyor' diye konuştu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak alanın bakımını düzenli şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Şahutoğlu, 'Kültür Parka gelen misafirlerimizi burada ağırlamak adına, hem bu büyük alanın temizliğini sağlıyor hem de buradaki ağaçların bakımını ve rehabilitasyonunu gerçekleştiriyoruz' dedi.

Diğer daire başkanlıklarının düzenlediği etkinliklerin de 'Kültür Parkın farklı noktalarında gerçekleştiğini belirten Şahutoğlu, 'Kültür Parkın son derece önemli bir açık sosyal yaşam alanı olduğunu bu kapsamda görebiliyoruz' diyerek, Mersin'in önemli bir uğrak noktasının 'Kültür Park' olduğuna dikkat çekti.