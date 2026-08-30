Tarsus Belediyesi tarafından Boztepe Mahallesi'nde yürütülen yol ve parke çalışmaları kapsamında 3 bin metrekare parke taşı döşenirken, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan yaşanan noktalarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve rahat hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Boztepe Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan noktalarda yol düzenleme ve parke döşeme çalışmaları yapıldı. Mahallede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 bin metrekare parke taşı döşenirken, yağışların ardından meydana gelen toprak kaymalarının zarar verdiği güzergahlara da ekipler tarafından müdahale edildi.

Heyelan sonrası 3 haneye ulaşım yeniden sağlandı

Aşırı yağışlar nedeniyle heyelan yaşanan bölgelerde yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla, 3 hanenin kullandığı yol yeniden ulaşıma açıldı. Engelli bir vatandaşın ulaşım sağladığı bölümde de taş döşeme çalışması yapılarak güzergah yeniden kullanılabilir hale getirildi.

Boztepe Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla ulaşımda yaşanan sorunların giderilmesi hedeflenirken, mahallede ihtiyaç duyulan diğer noktalardaki çalışmaların da programa alındığı bildirildi.

Tarsus Belediyesinin, kırsal mahallelerde yol bakım, onarım ve parke döşeme çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda etaplar halinde sürdürdüğü belirtildi.