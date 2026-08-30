Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü dolayısıyla Çocuk Kampüslerinde kutlama programı düzenlendi. Çocukların hazırladığı drama, müzik ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Mezitli Çocuk Kampüsünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencileri drama gösterileri sahnelerken, çocuk korosu da çeşitli eserler seslendirdi. Öğrencilerin Silifke ve Teke yörelerine ait halk oyunları gösterileri de izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlik kapsamında çocukların çektikleri fotoğraflardan oluşan 'Çocukların Gözünden' adlı sergi de ziyaretçilere açıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, çocukların uzun süredir programa hazırlandığını belirterek, farklı atölyelerde hazırlanan çalışmaların sergilendiğini söyledi.

Veliler ise etkinlikten memnun kaldıklarını ifade ederek, milli bayramların yeni nesillere aktarılmasında bu tür organizasyonların önemli olduğunu dile getirdi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.