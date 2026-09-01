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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin virajı alamayarak karşıdaki iş yerine çarparak içeri girme anları yer aldı.

Kaza, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde Karayollarının uzun süredir devam eden çalışması nedeniyle tek şeridin kullanıldığı Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki 34 EJ 0251 plakalı otomobil, sürücüsü çevre yolu olarak bilinen bulvarda yapılan virajdan çıkamayınca karşıda bulunan galerinin camına çarparak içeri girdi. Kazada araçta bulunan 3 kişiden 1'i hafif yaralandı. Gece meydana gelen kaza, iş yerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle ucuz atlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil yoldan çıkıp iş yerine girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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